Il campione dà lezione di sportività

Superare le tensioni, conciliare sport e studio, fare squadra. Il basket ha offerto occasioni di riflessione agli alunni delle classi prime della scuola media Da Vinci. Lunedì Giovanni De Nicolao (nella foto), giocatore della Pallacanestro Openjobmetis Varese insieme ad altri componenti dello staff sportivo, hanno incontrato gli studenti. È intervenuto l’assessore alla Cultura e Istruzione Davide Tarlazzi, che ha dichiarato: "L’obiettivo che si desiderava raggiungere era promuovere il confronto tra i ragazzi e un professionista sportivo ai massimi livelli non tanto sulle questioni tecnico-sportive, ma sulle competenze e gli atteggiamenti che fanno la qualità di un grande atleta. Quindi abbiamo usato il basket come una metafora capace di promuovere apprendimenti che gli studenti possono trasferire nella loro esperienza". L’iniziativa è legata al Piano di diritto allo studio, previsto dall’amministrazione comunale per l’anno scolastico 20222023. Il progetto della società sportiva varesina "Basket: una scuola di vita", è giunto alla sua ventunesima edizione ed patrocinato da Fip (Federazione Italiana Pallacanestro) e Coni, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale.

"La buona partecipazione delle classi, le molte domande rivolte dai ragazzi all’ospite dimostrano che la proposta li ha coinvolti - prosegue l’assessore -. È stato un incontro stimolante". I ragazzi hanno anche potuto partecipare gratuitamente alla partita di domenica 26 marzo all’Enerxenia Arena di Varese, per poter tifare la squadra varesina dagli spalti, e a realizzare per l’occasione uno striscione di sostegno ai loro campioni sportivi, nello spirito di un tifo leale e corretto, aderendo al concorso "Lo striscione: tra tifo e passione".

