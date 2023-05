Ignora il posto di blocco Maghrebino arrestato dai ghisa legnanesi

Era sfuggito a un posto di blocco a Parabiago, rischiando di investire gli agenti: dopo qualche giorno è stata la Polizia locale di Legnano ad arrestarlo a conclusione di un lavoro di indagine congiunto. Nel pomeriggio di venerdì 12 maggio una pattuglia della Locale di Legnano, infatti, ha fermato in via Bixio un’auto già segnalata giorni prima per la fuga a un posto di controllo di Parabiago e per il tentativo di investimento del personale operante. I movimenti della vettura erano stati tracciati grazie alle telecamere di lettura targhe poste nei varchi perimetrali e la targa stessa era stata inserita nella “lista nera“ dei veicoli da rintracciare.

Questa è risultata presente nella giornata di venerdì sul territorio di Legnano in zona centrale. In supporto agli operatori di Legnano è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Parabiago. A bordo del veicolo gli agenti hanno trovato due persone: il conducente, di cittadinanza marocchina, residente a Cuggiono, di quaranta anni circa, è risultato gravato da un ordine di espulsione emesso dalla Questura di Milano e non ottemperato. Gli operatori delle Polizie locali hanno pertanto provveduto ad arrestare l’uomo denunciandolo per resistenza a pubblico ufficiale e violazione del Testo unico sull’immigrazione.P.G.