I racconti di Piero Chiara trasformati in undici video

Nell’ambito del Premio Chiara si è svolta la sesta edizione del concorso di videomaking. I partecipanti erano chiamati a realizzare un breve film della durata massima di 10 minuti ispirandosi a un racconto dello scrittore luinese. Il concorso era rivolto a videomaker, creativi, esperti digitali, professionisti e non, senza limiti d’età, residenti in Italia e nella Svizzera italiana. Per l’edizione 2023 i partecipanti sono stati 11. L’esame delle opere ha suscitato vive discussioni nella giuria, che ha trovato come molti cortometraggi avessero interpretato in modo originale e coraggioso le storie di Piero Chiara, dimostrando una buona padronanza della tecnica e chiare doti registiche, abilità nella direzione degli attori, attenzione alla fotografia, al montaggio, alla drammaturgia e alla creazione di suggestive atmosfere.

La giuria ha indicato un vincitore, una menzione e segnalato ulteriori cortometraggi meritevoli. La premiazione si terrà sabato alle 17 a Villa Recalcati. Domenica 15 ottobre alle Ville Ponti il verdetto per i tre finalisti del concorso letterario Edoardo Albinati, Mario Calabresi e Emiliano Morreale.

L.C.