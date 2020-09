Continua ad incantare il "Terre e Laghi Festival", la kermesse internazionale di teatro dell’Insubria e della macroregione alpina promossa dal Teatro Blu. Gli spettacoli continueranno fino alla fine di settembre negli oltre trenta Comuni che hanno aderito all’iniziativa. Tra i prossimi appuntamenti ricordiamo "Aahhmm… Per mangiarti meglio", uno spettacolo per tutta la famiglia, sabato alle 16.30 nella Biblioteca Frera di Tradate (Varese). Lo stesso giorno andrà in scena anche "E se l’amore è cieco la notte è il suo elemento", lettura shakesperiana che si terrà alle 21 a Besnate (Varese) nel porticato di piazza Mazzini. L’ingresso è gratuito previa prenotazione nel comune ospitante.

© Riproduzione riservata