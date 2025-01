I Frogs tornano al Mari: "Un sogno che si avvera. Qui il nostro Eurobowl"

I Frogs Legnano, i neroargento che hanno scritto tante pagine nella storia del Football americano nostrano, tornano a giocare allo stadio Mari con l’obiettivo di riempire gli spalti dell’impianto, teatro in passato di alcune delle più belle vittorie del team. L’annuncio è arrivato ieri dall’assessore allo Sport Guido Bragato, affiancato dal presidente dell’Aft Frogs Legnano, Ettore Guarneri.

Fondati nel 1977 e vincitori di ben sei titoli nazionali, i Frogs militano nel massimo campionato di Football americano in Italia, la Ifl (Italian Football League). Allo stadio Mari hanno giocato dal 1988 al maggio 2002 e proprio lo stadio legnanese ha fatto da cornice nel 1989 alla storica vittoria nel Campionato europeo contro gli Amsterdam Crusaders, prima società Italiana a conquistare l’Eurobowl.

I Frogs disputeranno al Mari parte della stagione Ifl 2025, che prenderà il via sabato 15 febbraio alle 18 con la sfida in casa contro i Dolphins Ancona. "Riportare i Frogs a giocare allo stadio Mari è un sogno che si avvera: su questo campo ho disputato moltissime partite, in particolare quella della vittoria dell’Eurobowl" ha commentato il presidente Guarneri.

P.G.