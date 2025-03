Guida ubriaca e ferma il traffico. Poi manda un agente in ospedale

Ha letteralmente fermato la circolazione, minacciando chiunque tentasse di sbloccare la situazione e aggredendo successivamente anche gli agenti mentre cercava di fuggire. La quarantenne romena, fuori controllo, è stata infine arrestata dagli agenti del commissariato di via Gilardelli. L’episodio è accaduto mercoledì intorno alle 13,30 in via Palestro, dove gli agenti della Volante del commissariato di Legnano, su segnalazione di alcuni passanti, sono intervenuti perché la donna, alla guida di un’auto, minacciava gli altri conducenti e impediva deliberatamente la regolare circolazione dei veicoli che percorrevano la stessa direttrice.

Quando gli agenti si sono avvicinati, la donna ha tentato di darsi alla fuga per le vie della zona. Inseguita, è stata infine intercettata in via Alberto da Giussano, dove ha prima colpito un’auto e poi cercato di resistere al controllo, aggredendo anche i poliziotti con calci e morsi. È stata arrestata per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al termine degli accertamenti è emerso anche il motivo del suo stato di alterazione: è stata infatti indagata per guida in stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche e farmaci, un cocktail pericoloso che le ha fatto perdere completamente il controllo. Uno dei poliziotti intervenuti è rimasto ferito durante il controllo a causa della reazione violenta della donna e si è successivamente recato in ospedale per le cure del caso.

Paolo Girotti