Grave incidente in corso Italia: auto si schianta contro un albero. Cinque feriti, quattro minorenni

Nelle scorse ore un grave incidente ha coinvolto diverse automobili lungo corso Italia, nei pressi dell’incrocio con via Piave, nel territorio di Inveruno. La carambola, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, ha visto una delle vetture schiantarsi violentemente contro un albero. Tra i feriti ci sono quattro minorenni: un ragazzino di 12 anni, una ragazza di 15 e due ragazzi di 16 anni, oltre a un giovane di 20 anni. Lo schianto è stato particolarmente violento, tanto che inizialmente si era temuto il peggio per le persone rimaste coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, quattro ambulanze e l’elicottero inviato dall’elisoccorso di Como. Fortunatamente, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita, sebbene siano ancora in corso accertamenti sulle condizioni dei più giovani. Per consentire i soccorsi, l’intera strada è stata chiusa al traffico. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare le cause che hanno portato a questo grave episodio.

Ieri mattina poco prima delle ore 8 in autostrada tra Lainate e l’uscita di Origgio Ovest un altro incidente ha creato una coda in direzione di Varese sull’autostrada dei Laghi. L’incidente ha coinvolto una sola automobile e a rimanere ferito è stato un uomo di 65 anni che ha riportato alcune lesioni. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza proveniente da Rho. Al mattino si è formata una coda di circa due chilometri in direzione nord.

Christian Sormani