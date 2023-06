Gli Amici della Sequoia donano un pulmino alla Fondazione Don Gnocchi

Andare, partire. Un pulmino nuovo è sinonimo di libertà. Lo ha donato alla Fondazione Don Gnocchi, di via Ferraris, l’associazione gli “Amici della sequoia“, presieduta da Flavia Cucchetti. "È frutto di una importante raccolta fondi, grazie all’apporto delle famiglie e delle imprese del territorio – spiega il direttore, Monica Garagiola –. È super-tecnologico, ha una decina di posti ed è in comodato d’uso gratuito. Servirà per ogni esigenza di mobilità: dal trasporto per una visita medica, alle vacanze". L’inaugurazione è avvenuta a ridosso della partenza per il soggiorno a Marina di Pietrasanta (Lucca), la scorsa settimana. Dopo i saluti istituzionali, ha fatto seguito la benedizione del pulmino, affidata all’assistente spirituale don Reginaldo Morlacchi, poi la festa. Alla cerimonia presente il direttore generale della Fondazione Don Gnocchi, Francesco Converti: "Questi gesti di generosità ci spronano a fare sempre più e sempre meglio al servizio delle persone più fragili". Con lui anche Antonio Troisi (direttore dell’area nord della Fondazione). Per il Comune è intervenuta l’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei. S.V.