Gli amici del Manzoni in lacrime: "Angelo, non ti dimenticheremo"

Un dolore straziante. Che se non ha spinto alle lacrime, ha comunque commosso tutti. Un concerto di violoncelli, sulla pagina Instagram del liceo, per ricordare il loro compagno di classe Angelo. Così gli studenti del musicale “Manzoni“ di Varese hanno voluto ricordare il loro amico, di appena 17 anni, che domenica è morto improvvisamente per un malore, un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo viveva coi genitori sul lago Maggiore. Lunedì mattina, quando la notizia è arrivata a scuola, lo choc e il pianto di tutti. La scelta unanime, di studenti e prof, qundi di ricordarlo così. Con un concerto, com’è giusto per chi come lui e i suoi compagni amava la musica, un paesaggio con un tramonto e un cuore. E delle parole toccanti: "Oggi la musica per cui viviamo si è fermata. E abbiamo capito veramente quanto è importante il silenzio". "Con il tuo amato contrabbasso trasmettevi il tuo amore nel vento della musica travolgente".