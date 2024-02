Giuseppina a 103 anni sindaco per un giorno

Giuseppina Lanticina il 31 gennaio ha raggiunto il considerevole traguardo dei 103 anni di vita. Il giorno successivo è stata festeggiata dalla figlia Valeria Valisi, dalla nipote Ilaria e da altri parenti, alla presenza del sindaco Sara Bettinelli e del parroco don Marco Zappa. Il sindaco, oltre ad un omaggio floreale, le ha permesso di indossare la fascia tricolore ed essere “sindaco per un giorno”. Giuseppina da quando ha superato il traguardo del secolo di vita è andata a risiedere alla Casa di riposo Azzalin. È originaria di Magenta. Sarta di professione ha fatto dell’eleganza e dell’amore per il bello il suo tratto distintivo. "Abbiamo appreso che la longevità è di famiglia in casa Lanticina, dove Giuseppina non è l’unica ad aver toccato la soglia dei cent’anni - ha commentato sorridendo la coordinatrice della Casa Famiglia Daria Chiodini. "Giuseppina è davvero una lady, da buona ex sarta è sempre curata nell’aspetto, ma anche nei modi e nelle relazioni. Il vestire in modo sempre elegante e distinto, la cura dei dettagli per la propria persona dimostrano come la vita vada vissuta appieno sempre e comunque. Davvero un esempio per tutti noi", ha detto ancora la coordinatrice.