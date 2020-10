Abbiategrasso (Milano), 23 ottobre 2020 – Tutto sommato è stata una bella sorpresa per la città, anche se non c’è stato neppure il tempo di godersela. La 19esima tappa del Giro d’Italia è partita verso le 14.30 dalla Mivar di Abbiategrasso, dopo la protesta di alcuni ciclisti che hanno chiesto di accorciare la frazione di oggi – inizialmente prevista con partenza da Morbegno - a causa del maltempo e delle temperature (che a dire il vero in zona Sondrio toccavano i 12 gradi).

Due anni dopo, quindi, Abbiategrasso può dire di aver ospitato un’altra partenza del Giro in rosa. Anche se siamo ben lontano dal clima di festa che aveva caratterizzato l’evento del 2018. Dopo un rapido confronto gli organizzatori del Giro hanno chiesto ad Andrea Ruboni e all’ex comitato tappa abbiatense la disponibilità di uno spazio dove sistemare le squadre fino al momento del “via” ed è stata scelta la Mivar, storica azienda cittadina oggi non attiva. Lo stabilimento, tra l’altro, è situato proprio sul percorso che i ciclisti avrebbero dovuto percorrere nella loro marcia verso Asti.