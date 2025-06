Giovani e crescita personale, successo di Look Up

È andato in scena questa settimana a Villa Corvini l’evento conclusivo del progetto Look Up, promosso dall’associazione T’Immagini Aps in collaborazione con 3 Elle Ets, il Comune di Parabiago e il Liceo Cavalieri e realizzato con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando Giovani Smart 2.0. Il progetto ha coinvolto ragazze e ragazzi dai 15 anni in su, residenti nei comuni di Parabiago e Busto Arsizio, in un lavoro di contrasto al ritiro sociale attraverso attività laboratoriali e percorsi di crescita personale: nel segno della partecipazione anche quest’ultimo evento, un appuntamento che ha visto giovani, educatori, famiglie e istituzioni condividere il racconto di un percorso lungo mesi, fatto di relazioni, creatività e nuove possibilità.

Il cuore dell’iniziativa è stato rappresentato dai laboratori, in cui i giovani hanno avuto modo di esplorare linguaggi espressivi diversi. Dalla falegnameria e design, dove grazie all’esperto Roberto Vivaldi hanno appreso tecniche di lavorazione del legno e realizzato arredi per la biblioteca comunale e lampade personalizzate di design, al laboratorio di recitazione condotto da Aurora Scarpolini, focalizzato sull’espressione emotiva, l’autostima e la narrazione di sé, fino al laboratorio di film making curato da Marco Cassini, che ha portato alla creazione del cortometraggio "Noi", scritto e girato interamente dai partecipanti.

"Abbiamo creduto nel potenziale della manualità e del racconto come strumenti di crescita personale - ha spiegato Silvia Ferrario, responsabile del progetto per T’Immagini APS -. Oggi più che mai servono spazi in cui i ragazzi possano sentirsi a casa e opportunità concrete per riconoscere e valorizzare il proprio potenziale".

"Look Up ha offerto ai giovani uno spazio in cui riscoprirsi protagonisti - ha poi aggiunto Sarah Maestri, presidente di 3 Elle Ets - attraverso il teatro, la manualità e la narrazione visiva abbiamo acceso in loro il desiderio di espressione e appartenenza. È stata un’esperienza vera, concreta e profondamente umana, che ci conferma ancora una volta che investire nella cultura e nella creatività giovanile non è solo necessario ma urgente".

P.G.