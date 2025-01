Legnano, 24enne picchiato in centro ma lui non ricorda nulla

Legnano (Milano), 13 gennaio 2025 – Un giovane di 24 anni è stato vittima di un'aggressione in corso Sempione a Legnano nella serata di domenica 12 gennaio, ma l’intera vicenda è avvolta dal mistero.

La Polizia di Stato ha avviato un'indagine su una presunta aggressione avvenuta nella città del Carroccio, domenica sera. Poco prima delle 20 un giovane di 24 anni è stato soccorso lungo corso Sempione, all'altezza del civico 225, vicino all'intersezione con via Resegone.

Gli agenti del commissariato di via Gilardelli e un'ambulanza della Croce Bianca si sono precipitati sul posto. Nonostante l'intervento rapido, il giovane era confuso e non è stato in grado di fornire dettagli sull'accaduto.

La sua incapacità di descrivere l'aggressione ha alimentato ulteriormente il mistero che circonda l'episodio. Trasportato all'ospedale di Legnano, il giovane presentava ferite al sopracciglio, poi suturate, e allo zigomo. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi. Le autorità ora si impegnano a far luce su questa oscura vicenda.