Giornata mondiale del rene, esami e vaccinazioni gratuite

Attività straordinarie gratuite, per promuovere e diffondere le informazioni necessarie a garantire la salute dei reni: le organizza Ovest Milanese in occasione della Giornata mondiale del rene che si svolgerà il 13 marzo. Giovedì, dalle 10 alle 16 - previa prenotazione al Cup dell’Asst Ovest Milanese - i cittadini potranno sottoporsi ad attività di screening gratuite che prevedono una visita, la misurazione della pressione arteriosa e l’esame delle urine. Le attività verranno organizzate all’Ospedale Fornaroli di Magenta, via al Donatore di Sangue 50, e all’Ospedale Vecchio di Legnano, via Candiani 2. I vaccini rappresentano uno degli strumenti disponibili per prevenire le complicanze infettive nei soggetti nefropatici. Per questo giovedì verranno proposte le seguenti vaccinazioni: Epatite B, Pneumococco, Herpes Zoster, Morbillo-parotite-rosolia e varicella, Meningococco B , Meningococco ACWY. Verrà inoltre verificato il richiamo decennale per Difterite Tetano e Pertosse.P.G.