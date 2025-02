"Garantire continuità alla raccolta"

"Quella di oggi non è solo una donazione, ma il segnale concreto che Avis Legnano vuole riportare la raccolta di plasmaferesi ai numeri di un tempo": è con queste parole che Pierangelo Colavito, presidente di Avis Legnano, ha salutato la prima plasmaferesi nella sede Avis sottolineando allo stesso tempo l’importanza di questo momento per un’associazione che ha l’obiettivo di tornare ai "numeri" del periodo pre pandemia. "Il plasma è una risorsa insostituibile per la produzione di farmaci salvavita e per il trattamento di molte patologie – ha detto Colavito – . Tornare a raccoglierlo con regolarità significa rispondere in maniera concreta ai bisogni della comunità. La generosità dei donatori è il cuore pulsante della nostra attività . Grazie a loro possiamo guardare avanti con fiducia e dare risposte concrete a chi ha bisogno. Oggi ripartiamo da qui, ma vogliamo andare lontano".

P.G.