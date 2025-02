Tre furti nei ristoranti tra Legnano e Villa Cortese, viene tradito dagli “air tag”: arrestato ladro di 37 anni

Busto Garolfo (Milano) – Ritenuto responsabile di tre furti, due nello stesso ristorante di Legnano e uno a Villa Cortese, un cittadino tunisino, 37enne senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri dopo le indagini e il controllo degli impianti di videosorveglianza, evento raro, perché il fermo per furto avviene nella stragrande maggioranza dei casi solo quando c’è flagranza di reato.

I primi due furti, il 19 e 21 febbraio, hanno avuto come obiettivo il ristorante Light Sushi, a pochi passi da piazza Monumento a Legnano. Qui l’uomo si è introdotto in due occasioni nel cuore della notte sottraendo quando lasciato in cassa e, nella seconda occasione, anche le chiavi di un’autovettura a disposizione del ristorante. Il 21 febbraio l’uomo ha poi preso di mira anche un altro ristorante, il Corona di via Luini, questa volta a Villa Cortese, con le stesse modalità e la stessa tipologia di “bottino”.

A tradirlo l’ultimo furto nel ristorante di Legnano: le chiavi sottratte, infatti, avevano anche un air tag capace di permettere la localizzazione. I carabinieri della stazione di Busto Garolfo sono dunque riusciti a identificare l’abitazione dove l’uomo si trovava: verificato attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza che si trattava dell’autore dei furti (addosso aveva ancora gli stessi vestiti) e determinato che sussisteva il pericolo di fuga, il 37enne è stato sottoposto a fermo attribuendoli i tre episodi già citati e condotto in carcere a Busto Arsizio. Le indagini proseguono per verificare se lo stesso soggetto sia responsabile anche di altri episodi avvenuti sul territorio nelle passate settimane.