Furto a Magenta: negozio chiuso fino a domenica

È bastato un attimo e la borsa è sparita. Un altro furto è avvenuto martedì verso sera in via Garibaldi a Magenta. Vittima la titolare del Laboratorio del Gusto, Valentina De Rossi, costretta a tenere chiusa l’attività che verrà riaperta domenica. "Stavo scaricando il materiale da portare dentro il negozio – racconta . La porta era aperta, così come il bagagliaio dell’auto. Io facevo avanti e indietro e sistemo la borsa sul tavolo all’interno del negozio. Proprio in quel frangente arriva un ragazzo che ha cominciato a chiedermi, in maniera confusa, informazioni sulle vie". Quel giovane voleva sapere dove si trovasse la stazione, poi improvvisamente se ne è andato. "E’ avvenuto tutto nel giro di un minuto e mezzo – continua – In quel breve lasso di tempo un complice è entrato nel negozio e ha arraffato la mia borsa". Tramite il servizio “trova il mio telefono“ di Google Valentina scopre che era già finito a Novara. Evidentemente quei due individui erano corsi in stazione a prendere il primo treno per il Piemonte. "Il danno economico è irrisorio – continua la commerciante – c’erano una decina di euro nella borsa. La cosa che mi ha obbligato a fermare l’attività fino a domenica è la trafila burocratica per richiedere i documenti che sono spariti. Con tutte le denunce e le copie da portare ai Carabinieri perderò almeno due giorni". Negli ultimi giorni a Magenta si sono verificati numerosi furti simili a quello avvenuto in via Garibaldi.

Un furto di portafogli in via IV Giugno, sempre a una commerciante, il furto del marsupio al mercato del lunedì e un ladro che ha arraffato la borsa al tavolino di un bar in piazza Liberazione. Quest’ultimo ha dovuto abbandonare il bottino perché inseguito da tutti i presenti che l’hanno costretto alla fuga precipitosa. Ieri mattina ennesimo furto anche a Boffalora. Dove, poco dopo le 8 del mattino, un uomo ha spaccato il vetro di un’auto parcheggiata vicino alle scuole arraffando la borsa all’interno. G.M.