Furti alle piattaforme ecologiche. Saccheggi in aumento. Malmenato un operatore

Dopo l’aggressione ad un operatore Ala nella piattaforma ecologica di Canegrate, Amga solleva il problema delle intrusioni nei centri raccolta di zona. Sabato scorso un operatore di Aemme Linea Ambiente è stato aggredito all’interno della piattaforma ecologica di Canegrate da un intruso sorpreso a rovistare tra i rifiuti. "Un episodio che riporta purtroppo d’attualità il problema delle intrusioni e dei comportamenti illeciti all’interno dei centri di raccolta rifiuti comunali" spiegano da Amga. L’operaio aggredito era entrato regolarmente nell’impianto di via Cavalese, chiuso al pubblico nella fascia oraria compresa tra le 12 e le 14, per svolgere le operazioni di svuotamento dei cassoni. Lì ha notato la presenza di un uomo intento a cercare materiali tra i rifiuti depositati. L’intruso ha reagito in modo violento.

"Sul posto sono giunti i responsabili di Aemme Linea Ambiente, che lo hanno supportato e accompagnato fino all’arrivo dei carabinieri. L’uomo è stato medicato sul posto e successivamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, dove è stato dimesso con una prognosi di diversi giorni. Grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’impianto, l’azienda ha già sporto denuncia". Secondo Amga l’episodio non è isolato: "Anche la piattaforma ecologica di Parabiago è da tempo oggetto di intrusioni da parte di individui che entrano abusivamente negli impianti in cerca di materiali rivendibili. Si tratta, di fatto, di furti ai danni della collettività: anche se gettati, i rifiuti restano beni pubblici, e sottrarli configura il reato di furto aggravato". Per contrastare l’escalation, Aemme Linea Ambiente ha avviato il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e rafforzato la collaborazione con le polizie locali. L’esponente del Pd, Rita Giorgio; è scesa in campo sulla vicenda sostenendo la necessità di una vigilanza armata alle piattaforme. "Basta promesse, se l’azienda non interviene protesteremo davanti ai cancelli di Aemme".

Christian Sormani