Funicolare, carica boom di mille di turisti

L’attesa era tanta, dopo un anno e otto mesi di sospensione delle corse. Ed è subito un boom da un migliaio di passeggerri. E così, in seguito alla manutenzione ventennale, i varesini e i turisti hanno subito approfittato della riapertura della funicolare per tornare al Sacro Monte a bordo del caratteristico trenino che parte dalla stazione di valle in località Vellone. Fin dalla prima corsa, partita puntuale alle 10 del mattino, è stato un sabato particolarmente affollato nell’impianto a fune in stile liberty. Per una volta non si sono viste le autorità: non è stato previsto nessun momento di taglio del nastro o per i canonici discorsi ufficiali. A ritagliarsi il ruolo dei protagonisti dunque proprio coloro a cui è destinato il servizio: i passeggeri. Pochi minuti prima delle 10 Matteo di Malnate è stato il primo ad arrivare, insieme alla fidanzata. "Non avevo mai provato la funicolare - racconta - Avendo saputo della riapertura ho voluto cogliere l’occasione. È un bel modo per fare un giro nel borgo". Quindi Gianpiero, anche lui malnatese, che racconta di essere un frequentatore abituale della funicolare varesina. "È più di un anno e mezzo che aspettavo, dopo tanti disagi sono molto contento. Oggi non si poteva mancare. La ripartenza è importante per i turisti e per tutti: il Sacro Monte è il fiore all’occhiello di Varese". Non mancano neanche gli stranieri: qualcuno si avvicina e chiede informazioni. La funicolare sarà attiva in tutti i fine settimana di agosto e anche nei giorni festivi, il 14 e il 15. L’impianto è in funzione dalle 10 alle 18, con una corsa ogni dieci minuti. Ad occuparsi della gestione sono in modo congiunto la milanese Atm e la varesina Avt. Il direttore di esercizio è Cristiano Zacchetti di Atm. "La fortuna di questa avventura è che abbiamo lavorato in partnership stretta con Avt - spiega mentre il primo trenino sale verso la stazione a monte - insieme al presidente Benetti siamo riusciti a mettere le risorse, ognuno per la sua competenza, per partire per questa avventura fantastica. Sentiamo molto l’onore e la responsabilità di dare qualcosa per il territorio". Lorenzo Crespi