Funerali di Giuseppe Merlini a Busto Arsizio, grande cordoglio in città per la scomparsa dell'appassionato collezionista d'arte

Saranno celebrati oggi alle 15,15 nella basilica di San Giovanni i funerali di Giuseppe Merlini, scomparso domenica a 90 anni. Professionista molto stimato, fondatore di uno studio di commercialisti tra i più importanti in Lombardia, uomo di grande cultura, è stato un appassionato collezionista d’arte, centinaia le opere di artisti del Novecento e delle diverse correnti, nella sua collezione, da Morandi a De Chirico, da Burri a Guttuso. Profondo il cordoglio in città per la sua morte. L’assessore alla Cultura Manuela Maffioli: "E’ stato un uomo che ha sempre vissuto la cultura non solo come qualcosa su cui investire a livello personale ma riteneva necessario valorizzarne la condivisione". La città ora deve realizzare il suo sogno, dice l’ex sindaco Gigi Farioli: "E’ stato un bustocco d’eccellenza, possa la sua collezione diventare permanente realtà di educazione all’arte". Nel 2015 aveva dato vita alla Fondazione Merlini attiva nel sostegno agli studenti meritevoli. R.F.