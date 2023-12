Fuggendo finisce nel canale: rapinatore salvato e arrestato

Era finito nel canale Scolmatore dopo avere rapinato una persona armato di coltello. È accaduto l’altra mattina ad Abbiategrasso. L’uomo in questione, poco più che trentenne, era stato a suo tempo arrestato per droga dai Carabinieri. Il tribunale di Pavia aveva disposto i domiciliari, dapprima nella zona e successivamente in un’abitazione della Sardegna, dalla quale è fuggito riparando sempre ad Abbiategrasso in una casa di fortuna. L’altra mattina l’uomo, armato di coltello, si è presentato a casa di un conoscente e lo ha rapinato del televisore e di un aspirapolvere. Si sospetta che costui avesse un debito per questioni di droga. Quindi è tornato presso la sua abitazione provvisoria. I carabinieri però erano sulle sue tracce e lo hanno individuato.

Nel tentativo di scappare si è calato dalla finestra ed è caduto procurandosi un trauma alla gamba. Nonostante tutto ha continuato la fuga cadendo nel canale Scolmatore. Una volta recuperato è stato trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ha nominato come suo difensore l’avvocato Roberto Grittini.G.M.