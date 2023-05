Fuga di gas a Turbigo: evacuate diverse abitazioni nella notte

Trubigo (Milano), 13 maggio 2023 – Paura stanotte, a Turbigo, nel Milanese. In via Platì 11, angolo via Nenni, sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco per una fuga di gas. Una ditta che stava scavando per la fibra ha bucato un tubo della bassa pressione per la fornitura del gas. Sono state evacuate diverse abitazioni con circa 60 persone che alloggiavano nelle case limitrofe allo scavo.

Dopo avere sistemato la perdita e aperto i tombini per la dispersione del gas, sono state controllate le cantine, compresa la

scuola materna Giovanni Paolo II adiacente alla dispersione, infine sono state fatte rientrare le persone nelle proprie abitazioni. Sul posto oltre i Vigili del Fuoco, Sindaco, Polizia Locale, Protezione Civile e Azienda del Gas.