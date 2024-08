Premiate le iniziative delle parrocchie di Magenta e Legnano: pronti i finanziamenti per i progetti di due oratori

Molte le proposte pervenute: 163 progetti, per una richiesta di contributo di quasi 10 milioni di euro. La dotazione iniziale del bando, pari a 2.250.000 euro stanziati complessivamente dagli enti promotori, è stata successivamente incrementata. Sul territorio della Fondazione comunitaria Ticino Olona sono due i progetti finanziati. “Al tuo fianco: alleanze oratorio e territorio”, della Parrocchia S. Martino Vescovo di Magenta, ha ricevuto un contributo di 58.300 euro; “Itinerari”, della Parrocchia SS. Redentore di Legnano, ha ottenuto un contributo di 49.900 euro. L’ente filantropico legnanese ha contribuito al plafond messo a disposizione da Fondazione Cariplo e Fondazione Peppino Vismara con risorse per 30.000 euro.

Il presidente Salvatore Forte: “Da sempre la Fondazione comunitaria del Ticino Olona sostiene, con un bando specifico loro dedicato, il lavoro degli oratori per l’importanza dell’azione di sussidiarietà che svolgono durante l’estate con i centri per ragazzi dai 6 ai 14 anni (oltre 2.000 adolescenti coinvolti nella sola Legnano) e durante l’anno scolastico con attività di doposcuola e di svago per tanti ragazzi, che non avrebbero altri luoghi d’incontro e di maturazione”.