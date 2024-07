Educatori di strada “aggancia-giovani“: 50mila euro al progetto

La presenza di educatori di strada, per "agganciare" i giovani e lo sport come strumento per contribuire a creare un collante sociale. Il Comune di Segrate ha incassato un finanziamento nell’ambito del bando "Sport&giovani: crescere insieme", promosso da Regione Lombardia in accordo con Sport e Salute. "Una bella notizia - commenta il sindaco Paolo Micheli -. Insieme a TeamSport, all’oratorio di Novegro, a Rugby Milano, ai Rams Milano, alla cooperativa sociale Spazio Giovani e con la collaborazione di Acquamarina Sport&Life, ci siamo aggiudicati 50mila euro che a partire dal prossimo autunno finanzieranno un progetto educativo-sportivo a Novegro, progetto rivolto a ragazzi e ragazze dai 15 ai 34 anni".

Educativa di strada ed eventi di aggregazione organizzati dalle associazioni del quartiere: queste le attività, alle quali i fondi saranno destinati. L’obiettivo è creare momenti di condivisione nella frazione di 2100 abitanti al confine con Milano. "Siamo soddisfatti di questo risultato - sono le parole di Giulia Vezzoni (nella foto), assessore allo Sport - non solo per il finanziamento, ma perché siamo riusciti a mettere in campo un’azione di cucitura del tessuto sociale di Novegro". A.Z.