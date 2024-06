Film e spettacoli contro la solitudine

Giugno si apre con la proposta culturale delle nove parrocchie cittadine. "La rassegna di cinema, teatro e musica si intitola “Chiama amici e vicini e portali con te“, da un versetto del Vangelo di Luca – afferma il promotore, Massimo Ciapparella (nella foto) –. Le serate estive hanno come sfondo comune la vicinanza tra le persone, affinché a nessuno sia negata la gioia dell’incontro".

La programmazione offre quattro serate di cinema all’aperto (alle 20.45, all’oratorio dei Santi Magi, via Olmina 16, biglietto a 2 euro) e due spettacoli teatrali (biglietti a 3 e 6 auro). Si inizia martedì con il film “Will Hunting - Genio ribelle“. Si prosegue martedì 11 con “Il piccolo Yeti“, martedì 18 con “La teoria del tutto“ e martedì 25 “C’è ancora domani“ (biglietto 5 euro). Per quanto riguarda il teatro, sabato 22 alle 21 nella Chiesa S. Giovanni (via Liguria 28) “Secondo Orfea. Quando l’amore fa miracoli“, di Margerita Antonelli. Sabato 29 alle 21, all’oratorio S. Pietro (via Girardi 28) “I due corsari“ della compagnia “Entrata di sicurezza“, musiche di Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci. Infine due iniziative dell’Unità pastorale dell’Oltrestazione. La prima è una mostra aperta fino a domenica nella Chiesa dei Santi Martiri Anauniani, di via Venezia 2, “Santi della porta accanto“. La seconda è lo spettacolo “Come mi vorresti? Manuale d’istruzione per i santi della porta accanto“, realizzato da Massimo Ciapparella all’oratorio dei Santi Martiri (via Flora 65), sabato alle 21.30 (ingresso libero). S.V.