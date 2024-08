La fiera di San Rocco va avanti da sé: tradizione rispettata anche senza i volontari

Magenta (Milano) – Mondo agricolo, commercio ambulante, tradizioni culinarie e anche fede religiosa. È tutto questo la fiera di San Rocco che anche ieri ha portato a Magenta centinaia di visitatori da tutto il territorio. Una fiera che ha avuto l’apprezzamento dei magentini e anche del sindaco Luca Del Gobbo. “Nonostante il passare degli anni resta una fiera di grande importanza – ha commentato – In particolare la presenza degli agricoltori, che rappresentano un po’ la tradizione della nostra zona, ha avuto grande successo”.

Anche il parroco don Giuseppe Marinoni, nonostante il suo trasferimento anticipato a Saronno, non è mancato all’appuntamento più sentito e ha celebrato le sante messe nell’omonima chiesetta di via Garibaldi, tanto cara al rione dedicato proprio a San Rocco. Ed è proprio sul sagrato della chiesa di San Rocco che è mancata la pesca di beneficenza, una tradizione che si ripeteva grazie alle volontarie che la portavano avanti con tanta dedizione da decenni. L’assenza delle volontarie si è fatta sentire e non è sfuggita all’attenzione dei visitatori. Una pesca che si era già ridimensionata negli ultimi anni per poi sparire completamente quest’anno. Segno dei tempi che cambiano.

Alla base di tutto la mancata partecipazione di giovani. Un peccato perché grazie alla pesca venivano raccolti fondi che servivano proprio per la chiesa di San Rocco. “Non è facile mantenere viva una fiera come questa – continua il primo cittadino – soprattutto nell’era che stiamo vivendo, quella dell’e-commerce. Un ringraziamento doveroso all’assessore al commercio Stefania Bonfiglio, al comitato agricolo, a tutte le associazioni che hanno contribuito. Nonostante tutto la fiera si dimostra un punto di riferimento per Magenta”. Sul fronte sicurezza tutto si è svolto senza particolari problemi. Le vie Mazzini, Garibaldi e piazza Liberazione erano costantemente presidiate dalla Polizia locale. Nelle altre zone sono state rimosse 8 auto che erano rimaste parcheggiate, nonostante i divieti di rimozione forzata, all’arrivo dei commercianti. Necessario l’intervento del carro attrezzi per la loro rimozione.