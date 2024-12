Fiera del Lavoro. Colloqui e consigli

Nuovo appuntamento con la Fiera del Lavoro di Legnano, domani, presso il Palazzo Leone da Perego, in via Monsignor Eugenio Gilardelli 10, dalle 9,30 alle 16,30. L’evento, giunto alla terza edizione, è organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Legnano. Partecipano le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione del territorio.

Durante la giornata, i partecipanti potranno sostenere colloqui di orientamento e di selezione con le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione presenti all’iniziativa e con i recruiter di Afol Metropolitana per candidarsi alle opportunità lavorative. Sarà possibile, inoltre, ricevere informazioni sulle possibilità di lavoro all’estero con il servizio Eures, che è parte della rete europea dei servizi per l’impiego. Spazio, inoltre, alle informazioni sui percorsi formativi disponibili finanziati nell’ambito del programma nazionale Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) e sugli strumenti e gli incentivi previsti dalla legge 68/99 per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Nel corso della mattinata, inoltre, sono previste diverse presentazioni sulle opportunità di lavoro, di orientamento e di formazione. Tra le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione presenti alla Fiera del Lavoro ci saranno Adecco, Ali Spa, Ciofs FP, Fondazione Clerici, Gi Group, IAL Lombardia, Manpower, MAW, Randstad, Synergie, Umana. Per partecipare, è possibile iscriversi tramite il sito internet forms.office.com oppure presentarsi all’evento con il curriculum vitae salvato sul telefonino.