Fiato sospeso al Tirinnanzi, ma tre spettacoli sono confermati

In attesa di capire cosa sarà della stagione del teatro Tirinnanzi dopo il recente ricorso al Tar che ha rimescolato le carte, gli spettacolo organizzati da "Ad Management" proseguono con i tre prossimi appuntamenti: si comincia domani alle 21 con "Zio Vanja" di Anton Cechov, spettacolo con la regia di Leonardo Lidi e sul palco Giordano Agrusta, Maurizio Cardillo, Ilaria Falini, Angela Malfitano, Francesca Mazza, Mario Pirrello, Tino Rossi, Massimiliano Speziani e Giuliana Vigogna. Biglietto intero da 22 a 28 euro. Venerdì primo dicembre, invece, sempre alle 21 spazio a "Il diario ritrovato", spettacolo teatrale di e con Marco Goldin, tratto dal suo romanzo, "Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato" e con musiche di Franco Battiato. Biglietto intero da 27 a 38 euro. Venerdì 8 dicembre alle 21, poi, andrà in scena "Coppia aperta, quasi spalancata" di Dario Fo e Franca Rame. In questo caso il biglietto intero ha un prezzo compreso tra i 22 euro e i 28 della platea.