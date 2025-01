Fiammata improvvisa con boato. Salta un tombino in mezzo alla strada

Prima un forte boato, poi il tombino è letteralmente saltato in aria. È stata una fortuna che ieri mattina a Magenta non si sia verificato qualcosa di grave. Erano da poco passate le 11 quando una pattuglia della polizia locale stava rientrando al comando durante un consueto servizio sul territorio. Stava percorrendo via Crivelli, dirigendosi verso gli uffici che si trovano proprio lungo quella strada, dal centro di Magenta andando verso la periferia. Improvvisamente i due vigli, mentre si trovavano quasi all’altezza del distributore di benzina, hanno avvertito un potente scoppio. In contemporanea una fiammata ha fatto saltare in aria il tombino, proprio davanti ai loro occhi.

Gli agenti hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco, giunti sul posto con l’autopompa e una squadra di volontari dal distaccamento di Inveruno. I pompieri hanno lavorato per mettere l’area in sicurezza transennando la zona circostante al tombino divelto. Si tratta di un’area sensibile, con i cavi dell’alta tensione e il distributore di benzina proprio nei pressi. Il sentore è che si sia veramente sfiorato qualcosa di molto grave, ma che fortunatamente tutto si sia risolto bene. L’auto della polizia locale stava proprio per transitare vicino a quel tombino. Ma sarebbe potuto capitare a qualunque altro automobilista, considerato che via Crivelli è una strada piuttosto trafficata e percorsa quotidianamente da centinaia e centinaia di veicoli, ma anche ciclisti e pedoni.

Alla fine tutto si è concluso senza danni a cose o persone ferite, per fortuna. Neanche il passaggio di auto ha subito ripercussioni e la viabilità è continuata tranquillamente. L’unico disagio registrato è stato il distacco della corrente per una parte del quartiere.

I vigili del fuoco sono rimasti sul posto per parecchio tempo al fine di verificare la situazione, in attesa dell’intervento dei tecnici che dovranno ripristinare il guasto. Cosa lo abbia provocato è ancora tutto da chiarire. Forse un corto circuito, che ha sprigionato la fiammata e la conseguente esplosione del tombino volato in aria. Un episodio anomalo e mai capitato negli ultimi anni.

Graziano Masperi