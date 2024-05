Fiabe di Gelato, il locale di San Vittore Olona premiato dal Gambero Rosso

San Vittore Olona (Milano), 2 maggio 2024 - Un gelato da Gmbero Rosso. La gelateria ‘Fiabe di Gelato’ di San Vittore Olona è stata recentemente onorata con un prestigioso riconoscimento dal Gambero Rosso. "

Siamo stati premiati con il Cono Gambero Rosso e inseriti nella rinomata Guida Gelaterie d'Italia 2024. Questa guida rappresenta un punto di riferimento nel settore, e solo 550 gelaterie su oltre 39.000 in tutta Italia vengono selezionate per far parte di questa esclusiva lista". Fiabe di Gelato è il risultato di una passione tramandata di generazione in generazione. "Dalla Sicilia settentrionale (Ragusa), dove è nata la nostra storia nel 1970, al cuore vivace di Milano, abbiamo portato con noi non solo ricette segrete e competenze artigianali tramandate, ma anche un impegno costante verso l'eccellenza. Era di Ragusa il nonno di uno di coloro che ha portato avanti il progetto imprenditoriale dal 2018, Luca Cardani. Nel corso degli anni, abbiamo lavorato instancabilmente per raffinare le nostre tecniche di produzione, selezionando solo gli ingredienti più freschi e di alta qualità. Ogni gelato che serviamo è una combinazione magica di tradizione e innovazione, pensata per soddisfare anche i palati più esigenti".

Dopo l'apertura della prima gelateria San Vittore Olona nel 2018, ci sono state nuove aperture a Milano (piazza Gerusalemme) nel 2020, a Busto Arsizio (piazza Santa Maria) nel 2021 e a Parabiago (Via san Michele) nel 2024. "Essere riconosciuti dal Gambero Rosso è un grande onore per noi e testimonia il nostro impegno costante verso l'eccellenza e la qualità artigianale. È una conferma del nostro impegno nel portare avanti la tradizione gelatiera italiana con passione e dedizione. Questo prestigioso traguardo è il risultato di anni di duro lavoro e dedizione da parte di tutto il team di Fiabe di Gelato. Nonostante il nostro progetto imprenditoriale abbia avuto inizio solamente sei anni fa, siamo estremamente orgogliosi di essere riusciti a raggiungere questo obiettivo così prestigioso".