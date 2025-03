Festival Bonsai. Le azalee in fiore sono un incanto

Torna a Parabiago il 14° Satsuki Bonsai Festival, un evento dedicato alla bellezza delle Azalee bonsai, organizzato in collaborazione con la Satsuki Bonsai Association di Kanuma, Giappone. Durante la manifestazione, gli spazi di Crespi Bonsai accoglieranno i visitatori in un’esposizione unica, dove le affascinanti fioriture delle Azalee saranno le protagoniste assolute. La mostra offrirà l’opportunità di ammirare esemplari straordinari, tra cui piante ultrasecolari, caratterizzate da forme raffinate e fiori multicolori. Le Azalee bonsai, già sorprendenti per la loro imponenza e maturità, raggiungono il massimo splendore proprio nel mese di maggio, quando la fioritura trasforma ogni albero in un capolavoro di colori vivaci. Oltre all’esposizione, il festival proporrà numerose attività gratuite, tra cui laboratori didattici aperti a tutti, dove sarà possibile portare i propri bonsai per ricevere consigli sulla cura e la modellatura dagli esperti di Crespi Bonsai. Sono previste anche lezioni dedicate alla potatura e visite guidate alla mostra, condotte da Valerio Rigitano e Lorenzo Cassani. Per chi desidera approfondire la propria conoscenza del bonsai, sono disponibili corsi su iscrizione.

Domenica 11 maggio si terrà un corso introduttivo per principianti, mentre sabato 17 maggio sarà dedicato a chi ha già esperienza, con una lezione sulla modellatura e l’applicazione delle tecniche. Domenica 18 maggio, invece, il focus sarà sulle Azalee bonsai, con un corso specifico sulla loro coltivazione e modellatura. Durante tutto il festival, sarà possibile visitare il Crespi Bonsai Museum, aperto nel 1991 da Luigi Crespi. Il museo custodisce una collezione permanente di alberi in miniatura di grande valore storico e botanico, tra cui il leggendario Ficus retusa Linn, che vanta oltre mille anni di età.

Ch.So.