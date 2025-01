Festa di don Bosco. Spettacoli per tutti

Domenica la Parrocchia di Gesù Crocifisso, di Ravello di Parabiago, celebrerà la Festa di Don Bosco. Il programma, in piazza Paolo VI 1, si aprirà alle 10.30 con la Santa Messa, alla quale sono invitati tutti i bambini dell’iniziazione cristiana, con mamme e papà, a cui farà seguito un lancio di pallonicini. Alle 12.30 il pranzo comunitario e alle 16 lo spettacolo di un grande professionista: il Mago Barnaba. Piergiorgio Vimercati, in arte Mago Barnaba, da anni incanta le platee di tutta Italia con le sue magie fasulle e gli sproloqui comico-poetici. Ha studiato a Parigi alla Scuola internazionale di teatro (diretta da Philippe Gaulier e Monika Pagneux), è stato attore-mimo al Teatro alla Scala di Milano e in tournèe con Ligabue nel ruolo di “Walter il mago”. Il vicario parrocchiare, Don Raimondo Savoldi, spiega: "Il messaggio di Don Bosco è attualissimo: i giovani devono sentirsi apprezzati.

S.V.