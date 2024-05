Ferrovia Milano-Mortara. Guasto al passaggio a livello. Ancora disagi per i pendolari

Ancora una mattinata di disagi per i pendolari della Milano-Mortara. E non solo. Tutto a causa di un guasto al passaggio a livello di viale Mazzini, situato nelle vicinanze della stazione ferroviaria cittadina. Una sbarra si è bloccata a mezza altezza ed è tornata funzionante solo dopo l’intervento dei manutentori inviati sul posto dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria. Nel frattempo il treno che era arrivato in stazione e che doveva ripartire in direzione di Milano era fermo e anche tutto il traffico veicolare attorno al passaggio a livello era bloccato in quanto permaneva il semaforo rosso che impediva il passaggio. Fermi sui due lati della strada c’erano gli autobus di linea e macchine, mentre solo qualche ciclista, o pedone, passava da una parte all’altra dei binari. Col passare del tempo però bus e auto hanno ripreso ad attraversare il passaggio a livello, anche perché non c’erano altri ostacoli che impedissero il passaggio. Il tutto senza che ci fosse un vigile urbano a sovraintendere all’attraversamento dei binari nonostante il semaforo rosso fosse continuamente acceso. Molti pendolari hanno rinunciato a raggiungere Milano. Altri sono ricorsi ai mezzi su gomma, arrivando a destinazione con notevoli ritardi. Trenord ha inizialmente comunicato che i ritardi erano di 30 minuti ma leggendo le segnalazioni dei pendolari si i ritardi hanno anche superato il limite dell’ora, diversi treni sono stati soppressi: quasi tutti quelli che, ieri mattina, dovevano portare i pendolari al lavoro o a scuola. C’è anche chi dice che dopo essere ripartiti da Abbiategrasso sulla linea si sono verificati altri blocchi temporanea a causa di guasti ai convogli.