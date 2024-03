Fermate soppresse sulla linea z559. Il Comune: "Disservizio senza motivo"

Da alcuni giorni gli autobus della Stav sulla linea z559 non effettuano le fermate di via Roma e via Delle due Porte, per i mezzi sia che vanno a Magenta sia che arrivano ad Abbiategrasso. Resta operativa solo la fermata di via Matteotti. Stando all’azienda di trasporti, la cancellazione delle fermate è dovuta a lavori stradali. Una soppressione, con contestuale modifica del percorso, che sarà attuata sino a quando saranno conclusi i cantieri.

La decisione ha sorpreso utenti e amministrazione comunale, che non era stata preventivamente avvisata delle modifiche. Per questo il sindaco Domenico Finiguerra ha denunciato il comportamento della Stav con una segnalazione alla competente Agenzia per il traporto pubblico locale, evidenziando "il disservizio messo in atto senza alcuna motivazione adeguata".

"Non ci risultano lavori che interrompano la circolazione sul percorso della linea Z559 - afferma il sindaco -. Solo informalmente, l’amministrazione è venuta a conoscenza che la problematica sarebbe connessa al ponteggio per lavori della Corte Grande, che renderebbe poco agevole il passaggio dei mezzi. Inoltre, sempre informalmente, il Comune ha appreso che Stav avrebbe ovviato alle difficoltà di passaggio utilizzando un mezzo di 13 metri, ma tale soluzione non è stata evidentemente messa in atto, portando a una soppressione delle fermate con grave danno all’utenza".

A fronte di queste informazioni il Comune ha richiesto a Stav e all’Agenzia di ripristinare con urgenza le fermate soppresse, riservandosi ulteriori azioni volte a garantire il ripristino di un servizio essenziale. Nella comunicazione all’utenza Stav parla di contestuale modifica del percorso, ma sulle paline delle fermate non si fa menzione del tracciato alternativo. Questo ha scatenato la protesta degli utenti.

"Se deviano il percorso mi dicano anche dove. Non devo tirare a indovinare" osserva Stefano O., mentre Stefania C. osserva: "ovviamente si va ad intuito ma mi sembra più corretto avvisare esplicitamente, sia tramite mail, che hanno mandato agli utenti, sia alle fermate. Ma se i pullman dicono di non riuscire a passare, non si può mettere il divieto di sosta in zona semaforo?".

Giovanni Chiodini