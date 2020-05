Legnano (Milano), 24 maggio 2020 - Con il lockdown e lo stop ai lavori le aree verdi avevano letteralmente cambiato volto e l’erba alta al parco del Castello aveva dato chiaramente l’idea di cosa sarebbe di queste aree senza manutenzione costante: negli ultimi giorni è dunque ripartito il lavoro di Amga, incaricata della gestione del verde cittadino, per riportare alla normalità la situazione. "Dopo un mese e mezzo di blocco totale imposto, la trascuratezza del verde cittadino era evidente e per le squadre di Amga recuperare il tempo perduto è stato uno sforzo non indifferente, soprattutto perché le giornate di maltempo sono arrivate proprio quando è stato dato il via libera alla ripresa delle attività – spiegano i portavoce di Amga -. Tuttavia, con oltre una dozzina di operai al lavoro sul territorio, molte attività urgenti sono state svolte, a cominciare dallo sfalcio dell’erba nelle aree comprese in quello che, denominato “lotto grandi parchi”, è composto dal parco Castello, dall’area del Castello Visconteo e relative pertinenze, dal parco ex Ila e dal Parco Ronchi".

Al Parco Castello le attività di sfalcio sono state completate mercoledì: nella stessa area sono stati abbattuti anche 21 alberi che, alti oltre venti metri, essendo morti, costituivano un pericolo. Altri abbattimenti hanno riguardato le piante attaccate dal tarlo asiatico, che ormai da vent’anni viene tenuto sotto controllo in tutto il territorio, dopo l’intervento dei tecnici dell’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste. Si è concluso anche il taglio dell’erba negli spazi del Castello e nelle aree circostanti mentre al parco Ex Ila di via Colli Sant’Erasmo gli operai sono intervenuti in questi ultimi giorni.

Interventi anche nei due cimiteri cittadini: "Nei 78mila metri quadrati del cimitero Parco la settimana scorsa i nostri operai hanno provveduto a tagliare l’erba – spiegano da Amga -, rifare il look alla grande aiuola d’ingresso, che con le sue 900 piantine di begonia offre ai visitatori un colpo d’occhio davvero suggestivo. Hanno inoltre riattivato l’impianto automatico d’irrigazione in modo che, con l’arrivo della stagione calda, tutta la vegetazione del parco possa ricevere un adeguato apporto di acqua. È stato riattivato l’impianto d’irrigazione anche al cimitero monumentale di corso Magenta, dove gli addetti hanno provveduto alla pulizia dei viali, al taglio dell’erba e all’intervento di eliminazione delle erbe infestanti che crescono in mezzo alle pavimentazioni dei viali".

I prossimi interventi riguarderanno le spollonature dei tigli (per privarli di quella vegetazione che si sviluppa ai piedi del tronco) e la manutenzione delle aree verdi di pertinenza delle scuole.