Abbiategrasso, 2 giugno 2020 - È tempo di indossare i guantoni e uscire dall’angolo in cui la pandemia ha chiuso strutture e centri sportivi. Questa è la settimana delle riaperture di piscine e palestre; proprietari, istruttori ed utenti, non aspettavano altro. "Lo sport è vita. Poter tornare ad allenarsi, per gli sportivi, è come riprendere a vivere. E ne sentiamo molto il bisogno". Lo spiega Gianni Marotta, titolare e istruttore della squadra sportiva dilettantistica ASD Muay Thai Abbiategrasso, con sede nella nuova struttura Fit Up di via Ada Negri (ex Big Gym). "È stata dura chiudere per tutti questi mesi. Oltre al lato economico, a me come a tutti i miei allievi, è mancato l’allenamento e la possibilità di confronto. Per molte persone, i corsi, lo sport, l’attività fisica, rappresentano una valvola di sfogo, un modo per prendersi cura della propria forma fisica, ma soprattutto del proprio benessere mentale. L’emergenza ci ha messi davvero all’angolo, ora è tempo di ripartire".

Sport e palestre sono state tra le prime realtà a chiudere e tra le ultime, insieme a teatri e cinema, riprenderanno. "Sarà un nuovo modo di allenarsi, non torneremo subito alla nostra routine, ma l’importante è ripartire. Anzi, ci saranno opportunità per cambiare metodi di allenamento e perfezionare aspetti a volte trascurati". Lo stop per il contatto negli sport di combattimento è stato confermato fino a settembre. "In queste settimane ho potuto fare corsi online per sviluppare e testare delle modalità diverse di allenamento: zero contatto, lavoreremo su tecnica e resistenza fisica. Tutto il mondo dello sport dovrà ripensare le proprie abitudini e la differenza la farà chi saprà sviluppare e proporre nuovi percorsi".

Le norme da rispettare sono le solite, ma applicarle al contesto non sarà semplicissimo: distanziamento sociale, mascherine, misurazione temperatura e sanificazione. Per quanto concerne il lavoro nella sala pesi, quasi tutte le palestre viaggeranno su prenotazioni. Gli spogliatoi potranno essere usati ma attenzione al numero di presenti, meglio dover sostituire solo le scarpe. Durante l’allenamento la mascherina la si potrà togliere; gli attrezzi andranno disinfettati dopo aver svolto la propria sessione. "La parte di pesistica della palestra è attiva da ieri, mentre i miei corsi ad Abbiategrasso riprenderanno dalla prossima settimana. Ci siamo dati qualche giorno per perfezionare l’organizzazione e ripartire a pieno regime. Tutti abbiamo un po’ di paura nel riprendere ed è per questo che dovremo adattarci alle regole e rispettarle. Affrontiamo questi mesi come una sfida e presto torneremo alla normalità".