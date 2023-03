Fa un’incisione su un monumento del Neolitico: 15mila euro di multa

Era in gita scolastica a Malta e ha pensato bene di danneggiare uno dei portali principali di Ggantija, monumento neolitico dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Lo studente varesino ha inciso le lettere “BH“ causando l’immediato intervento della Polizia. Il giovane è stato citato in giudizio, e ha ammesso le sue colpe davanti al giudice. La pena è stata pesante: due anni di reclusione e sospensione per quattro anni, che è il periodo massimo consentito dalla legge. Inflitta al giovane anche una multa di 15mila euro. Il ragazzo è poi rientrato in Italia con il resto della classe. Heritage Malta, l’agenzia nazionale maltese che si occupa di tutela del patrimonio culturale locale, ha condannato senza mezzi termini l’episodio. "Condanniamo senza riserve l’atto di vandalismo perpetrato a Ggantija - spiegano - esprimiamo soddisfazione per il tempestivo intervento dell’ufficiale di sicurezza. I templi megalitici sono tra i più antichi e meglio conservati dell’arcipelago maltese e il nostro compito è di preservarli al meglio contro qualsiasi atto di vandalismo".