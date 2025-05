La corsa podistica aperta all’inclusione

Quella di domani sarà una serata speciale all’insegna dello sport, della solidarietà e dell’inclusione. L’appuntamento è al Campo Sportivo Comunale Roberto Battaglia in via Correggio, dove alle 19 prenderà vita la nuova edizione della manifestazione podistica Busto Garolfo di Sera. Novità di quest’anno, che segna un importante passo in avanti verso l’inclusione, è l’apertura del percorso da 4 km ai ragazzi disabili accompagnati, che parteciperanno gratuitamente e riceveranno tutti una medaglia di partecipazione. Una scelta nata spontaneamente dopo la richiesta di una struttura legnanese e subito accolta dagli organizzatori. "Quando ci hanno chiesto se fosse prevista una formula agevolata per i ragazzi disabili – racconta Paolo Sangregorio, presidente della Running Bustese – abbiamo risposto di sì senza esitazioni. Saranno nostri ospiti e avranno anche loro la medaglia, proprio come tutti gli altri partecipanti. Questo spirito di accoglienza e ascolto è l’anima della nostra corsa".

La manifestazione prenderà il via alle 19.30 con la corsa dei bambini (fino a 12 anni), impegnati su un tracciato di 800 metri all’interno della pista. Alle 20.00 sarà la volta degli adulti, con due percorsi: uno da 4 km, pensato per famiglie e camminatori, e uno da 8 km, per i podisti più allenati. Il tutto si concluderà alle 22 con un ristoro offerto dalla Running Bustese e un punto ristoro gestito dal Gruppo Alpini.

Ch.So.