Saronno, risse e degrado nell’area ex Pozzi: “Basta indifferenza”

L'area ex Pozzi a Saronno

Saronno - “Serve un intervento contro il degrado e l’occupazione dell’area ex Pozzi". È l’appello che arriva dal quartiere Matteotti e in particolare dai residenti della zona di via Balasso e via Fratelli Cervi.

"Qualche settimana fa si è parlato molto della violenta sassaiola avvenuta al quartiere Matteotti un sabato notte. Quello che nessuno ha detto e che episodi di violenza e liti sono all’ordine del giorno nella zona soprattutto legati alle occupazioni abusive che si susseguono nell’area dismessa".

Il problema non è una novità ma ora gli abitanti sono esasperati: "Sono anni che queste occupazioni si protraggono: questi soggetti nella notte trovano riparo nei capannoni dell’ex Pozzi entrando dal varco che si sono aperti a ridosso della cancellata in via Balasso".

Un problema noto e segnalato più volte che poi sfocia in episodi di spaccio, liti e risse: "Noi residenti siamo stanchi di questa indifferenza". Nel novembre scorso l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza per imporre la chiusura dell’ex Pozzi ma date le proteste evidentemente il risultato non è stato raggiunto. S.G.