Ex Mostra tessile. In arrivo store posteggi e verde

Quattro edifici commerciali, nuovi parcheggi e aree verdi. Cambia per sempre la zona dell’ex Mostra del Tessile di Castellanza (nella foto, il sindaco Mirella Cerini), tra viale Borri, viale Piemonte e via Azimonti. Una vasta area di 2500 metri quadrati che ha già visto l’apertura del nuovo fast food McDonald’s e che a breve vedrà altre aperture di attività commerciali. Netta la trasformazione di questa area dismessa, ex sede espositiva fino agli anni ’90, poi abbandonata e distrutta. Era il 1951 quando il banchiere Benigno Airoldi, gli industriali Antonio Tognella, Carlo Schapira, Enrico Candiani, l’allora sindaco di Busto Arsizio Giovanni Rossini e i parlamentari Facchinetti, Morelli, Tosi crearono la Mostra Internazionale del Tessile. La progettazione dell’edificio fu affidata a Enrico Castiglioni, Luigi Crespi, Carlo Fontana ed Eugenio Prandina. Nonostante fosse stata costruita sul territorio di Castellanza, il progetto fu sviluppato da un consorzio in cui Busto Arsizio ebbe una parte dominante grazie allo spirito dei suoi industriali e della politica. La grande struttura funzionò per alcuni decenni prima di finire nell’oblio più totale. Adesso l’avvio del procedimento per la Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A., la valutazione di Impatto Ambientale, del progetto di media struttura di vendita presentato dalla Società Immobiliare San Patrizio s.r.l. di Pioltello. Tutta la documentazione prevista dalla normativa è già stata pubblicata sulla piattaforma regionale dedicata e sul sito istituzionale del comune di Castellanza. C’è tempo fino al 4 marzo, per presentare proposte in merito: può consegnarle in carta semplice all’Ufficio Protocollo del Comune di Castellanza, o inviare una mail a ediliziaprivata@comune.castellanza.va.it. Ch.S.