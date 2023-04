Evade dall’affido e torna in carcere

Era stato affidato in prova ai servizi sociali dopo una condanna definitiva emessa dal Tribunale di Torino per il reato di maltrattamenti in famiglia. Misura che è stata revocata l’altro giorno dal magistrato di sorveglianza perché sorpreso dai carabinieri a violare le prescrizioni che gli erano state imposte. Violazioni che sarebbero state perpetrate più volte al punto da rendere praticamente automatica la cancellazione del provvedimento.

L’uomo, che vive a Corbetta ed è difeso dall’avvocato Roberto Grittini, è stato arrestato dai militari e condotto, dapprima in caserma per gli accertamenti di rito. E, successivamente, nel carcere milanese di San Vittore dove dovrà continuare a scontare la sua pena.

G.M.