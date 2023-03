Esami dermatologici gratuiti Lions e farmacie in campo

Grande successo per lo screening gratuito di prevenzione cutanea e valutazione nei organizzato nella mattinata di sabato 18 marzo dal Lions Club Parabiago “Giuseppe Maggiolini“ in collaborazione con Lilt, l’amministrazione comunale e il personale della farmacia comunale di via Bonaventura Cavalieri. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di una trentina di persone, è stata resa possibile anche grazie alla preziosa disponibilità della dermatologa oncologa Marta Brumana, che ha effettuato un controllo scrupoloso di ogni paziente e fornito tutte le indicazioni necessarie di cura e prevenzione.

Presenti a sostenere fattivamente lo screening fortemente voluto dalla presidente della corrente annata lionistica del Parabiago Giuseppe Maggiolini, Ambrogina Pravettoni, la presidente della delegazione di Legnano della Lilt Anna Daverio e Silvana Gatti, coordinatrice dei volontari della medesima associazione, nonchè dell’assessore ai servizi sociali Elisa Lonati e della presidente del consiglio comunale Adriana Nebuloni. L’intento del club Lions parabiaghese intitolato alla memoria del concittadino ebanista Giuseppe Maggiolini, che a breve festeggerà i quindici anni dalla fondazione e che conta attualmente sessanta soci, è di proseguire con questa tipologia di service, ossia “azioni di servizio“, anche in futuro, rendendoli un appuntamento fisso su cui la comunità locale potrà fare affidamento per il monitoraggio gratuito della propria salute. Già nello scorso ottobre, era stato messo in campo, con la collaborazione di Lilt e Farmacia Muzio.

Christian Sormani