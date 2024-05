Ecco il nuovo campo Re Cecconi. Tutto pronto per l’inaugurazione con le autorità e un ospite speciale

Cambia "pelle" il campo di calcio intitolato all’angelo "biondo" Luciano Re Cecconi. Il prossimo 1° giugno sarà inaugurato il nuovo campo da calcio in erba sintetica, un progetto lungamente atteso che rappresenta un significativo progresso per la comunità nervianese. Alla cerimonia parteciperanno le autorità civili e religiose, oltre ai rappresentanti delle associazioni locali, e sarà presente un ospite speciale: Stefano Re Cecconi, figlio dell’indimenticabile Luciano a cui il campo sportivo è intitolato. "Appena fissata la data di inaugurazione del nuovo manto sintetico - ha dichiarato Flavio Cozzi, assessore con delega allo sport - è stato immediato e naturale pensare di coinvolgere Stefano e chiedergli di tagliare il nastro. In una recente intervista, Stefano ha ricordato come suo padre Luciano avesse una grande passione per i bambini e desiderasse allenare le giovanili al termine della sua carriera. Vorrei dedicare questo campo proprio a loro, ai nostri ragazzi, in memoria di un grande uomo. "Il nuovo campo da calcio è frutto di un investimento mirato a migliorare le infrastrutture sportive del nostro Comune, con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica e il benesse.

"L’inaugurazione di questo campo rappresenta un passo importante nella riqualificazione delle strutture sportive iniziata lo scorso anno. Gli interventi di miglioramento energetico nelle palestre, finanziati da bandi sovracomunali, e ora il nuovo campo da calcio in sintetico, testimoniano il nostro impegno affinché lo sport sia accessibile a tutti", commenta la sindaca Daniela Colombo.