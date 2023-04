Ecco il bando per il Piano del territorio

Pubblicato nei giorni scorsi il bando per l’affidamento del servizio di redazione della revisione e adeguamento del Piano del Governo del Territorio (Pgt). Gli operatori interessati hanno tempo fino al 15 maggio per presentare le candidature quindi per la metà di giugno sarà individuato il pool di professionisti che dovrà occuparsi del nuovo strumento, al quale verranno anche consegnati i 101 suggerimenti arrivati dai cittadini e dagli stakeholder. I temi portanti saranno quelli indicati nel programma della maggioranza guidata dal sindaco Emanuele Antonelli, che potranno essere integrati dai suggerimenti dei cittadini ritenuti utili nella fase di confronto con la cittadinanza. Dunque gli argomenti principali nell’aggiornamento del Pgt saranno il nuovo polo ospedaliero da realizzare nel rione di Beata Giuliana, la riqualificazione dell’area delle Nord e l’ampliamento degli scali intermodali presenti nel territorio bustese (Hupac e terminal nel rione di Sacconago). Tre interventi destinati per la loro importanza a incidere sul futuro della città che, sottolinea l’assessore all’Urbanistica Giorgio Mariani (nella foto) "deve essere sostenibile sia dal punto di vista ambientale sia energetico". Per quanto riguarda il nuovo ospedale unico di Busto Arsizio – Gallarate si deve ragionare non solo sul nuovo polo ma anche sul futuro del sedime dell’attuale struttura sanitaria, trovando soluzioni adeguate. La revisione del Piano è anche l’occasione per dare alla città un ruolo come polo di riferimento per la logistica sostenibile intercettando le opportunità di sviluppo della filiera partendo dalla presenza dei terminal delle merci puntando sul loro ampliamento. Per quanto riguarda l’energia, spiega Mariani "Puntiamo a rendere Busto il più possibile autonoma dal punto di vista energetico,favoriremo l’insediamento di comunità energetiche". R.F.