È una donna il nuovo primario di cardiologia

Sarà la dottoressa Alessandra Russo, il nuovo primario della Cardiologia dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Il concorso per l’assegnazione del ruolo si è svolto l’8 marzo e ha visto la partecipazione di tre candidati. A prevalere è stata la specialista proveniente da Asst Valle Olona.

Niente da fare per il dottor Alessandro Martinoni che vantava una pluriennale esperienza nello stesso nosocomio magentino e si presentava al colloquio con 30,15 punti per il curriculum. Era il dottor Martinoni ad essere primo in graduatoria considerati i punti assegnati per il curriculum, seguito dal dottor Fabio Barlocco con 29,64 punti e dalla dottoressa Russo che si presentava con 29,04 punti.

Decisivo è risultato il colloquio che, a seguito di estrazione, verteva sullo shock cardiogeno, oltre alla medesima domanda per tutti i candidati di tipo managerialeorganizzativo sulla gestione di una struttura complessa di cardiologia in un ospedale sede di Dea di I livello.

I colloqui, come da regolamento, sono avvenuti a porte chiuse e nessuno ha possibilità di controbattere. E’ stato proprio il colloquio a ribaltare la graduatoria. La dottoressa Russo ha prevalso ottenendo 60 punti. Sono stati 47 i punti ottenuti dal dottor Martinoni e 42 dal dottor Barlocco. G.M.