Duemila nuovi alberi a Busto Arsizio: 55mila euro per 35mila mq di verde

Più verde in città grazie al progetto “PiantalaLì“ di Ferrovie Nord Milano. Su proposta del sindaco Emanuele Antonelli, è stato infatti approvato in Giunta il progetto esecutivo per gli interventi di messa a dimora di piante e arbusti nell’ambito dell’iniziativa di Ferrovie Nord che ha come principale obiettivo la realizzazione di aree verdi per la rigenerazione urbana lungo le linee ferroviarie. Dunque a Busto sarà piantato un notevole numero di nuove essenze, addirittura 1.900. Le zone destinate a diventare più verdi e salubri sono state già individuate. Secondo gli obiettivi dell’Amministrazione comunale, le nuove piantumazioni riguarderanno 8mila metri quadrati in prossimità di via Formazza-angolo corso Italia, a poca distanza dalla Statale 33 del Sempione e vicino al parcheggio dell’ospedale; e ancora altri 5mila metri quadri in prossimità del sottopasso ferroviario di Sant’Anna; 16mila metri quadrati lungo la SS 527 Bustese e via Amendola (da via Magnago a via Delle Farfalle); infine 5.600 metri quadri a Sud-Ovest della città in prossimità degli orti comunali di Borsano, in via Pallanza all’angolo con via Buscate.

Il costo dell’intervento, che ammonta a 55.334 euro, risulta interamente in capo a Ferrovie Nord Milano, mentre al Comune competeranno i costi relativi alla manutenzione delle essenze arboree a partire dall’inizio del quarto anno successivo all’ultimazione dei lavori di piantumazione. In città nel frattempo prosegue l’impegno del Comitato per il diritto alla salute del Varesotto con Legambiente e Medicina democratica per salvare l’area boschiva nel rione di Beata Giuliana, interessato dalla realizzazione del progetto del nuovo ospedale unico di Busto Arsizio-Gallarate, un patrimonio verde da salvaguardare.

R.F.