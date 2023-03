Legnano, scoperti due abusivi nell'ex liceo di via Verri

I due letti improvvisati nell'ex liceo

Legnano (Milano), 23 marzo 2023 - Avevano realizzato un bivacco all'interno dello stabile dell'ex liceo di via Verri i due ventenni tunisini sorpresi dal nucleo Falchi della Polizia locale. I due occupavano una delle stanze del piano superiore della casa del custode dell’ex liceo di via Verri. Gli agenti hanno rinvenuto modiche quantità di hashish.

Denunciati

I due uomini di nazionalità tunisina, di 24 e 26 anni, sono stati denunciati a piede libero per occupazione di immobili, violazione delle leggi sull’immigrazione e violazione del Testo Unico sulle sostanze stupefacenti.

Anna Pavan

“Con questo intervento trova conferma il lavoro costante di monitoraggio svolto dalla nostra Polizia locale nelle zone attenzionate del territorio e per cui arrivano segnalazioni da parte dei cittadini -commenta Anna Pavan, assessore al Benessere e sicurezza sociale. Gli agenti passano periodicamente nell’ex liceo di via Verri e fino a ieri non avevano mai trovato nessuno; l’occupazione riscontrata è, sulla base dei passaggi, recentissima ed è avvenuta questa settimana. Alla Polizia locale va il mio grazie perché è proprio la frequenza dei controlli a impedire che queste situazioni si radichino con conseguenze rischiose”.

Christian Sormani