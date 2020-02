Legnano (Milano), 19 febbraio 2020 - Spacciatori nordafricani nel mirino della polizia di Legnano. Nel pomeriggio di martedì la volante del commissariato di via Gilardelli ha tratto in arresto un uomo di nazionalità marocchina. L'uomo, dopo un controllo delle forze dell'ordine nell'area boschiva all’altezza di via Picasso a Legnano, risultava destinatario di un ordine di carcerazione. Il tutto è emerso emerso dopo approfondimenti specifici sull’accertamento dell’identità. Il maghrebino aveva dato differenti dati identificativi alle forze dell'ordine. Due giorni fa sempre la polizia di Legnano ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio un giovane tunisino nei pressi del fiume Olona all’altezza di piazza Ferrè, luogo di spaccio cittadino.

A dare l'allarme un commerciante di zona, stanco di vedere l'attività costante di spaccio da parte di alcuni giovani sempre presenti in zona. Mediante le accurate descrizioni fornite dal cittadino alle forze dell'ordine, la volante è riuscita ad individuare tre giovani da controllare. Una volta che la polizia si è avvicinata, uno di questi ha buttato via un involucro. Gli agenti sono riusciti a cogliere il momento, raccogliendo da terra il pacchetto che conteneva ben 12 stecche di hashish. Dato il confezionamento e le informazioni raccolte, i poliziotti hanno così proceduto all’arresto del giovane tunisino, risultato irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora. La polizia informa che da tempo sta implementando le attività di controllo anche nelle vie del centro cittadino.