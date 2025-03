Cuggiono, 140 dosi di cocaina in auto: tentano la fuga ma sbagliano strada e finiscono in un vicolo cieco. Arrestati tre spacciatori

Cuggiono (Milano) – Trasportavano in auto 140 dosi di cocaina, pronte per entrare nel mercato del territorio, ma hanno incrociato i carabinieri di una pattuglia che, interrotto un tentativo di fuga, hanno fermato l’autovettura, arrestando infine i tre occupanti, tutti residenti nel territorio, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto ha avuto inizio nel territorio di Cuggiono, dove nel pomeriggio di ieri, 11 marzo, nella zona di via Foscolo, a poca distanza dalle scuole medie del paese, la pattuglia in servizio ha incrociato una Seat Leon con a bordo tre persone, subito giudicate sospette, due delle quali già conosciute ai militari.

I carabinieri si sono dunque accostati all’auto, intimando al conducente di fermarsi a lato strada per i controlli del caso. In tutta risposta, però, il conducente della Seat Leon ha pigiato sull’acceleratore, tentando la fuga, ma ha sbagliato strada e si è ritrovato imbottigliato in un vicolo cieco. I militari hanno quindi proceduto al controllo dei tre occupanti: un cittadino albanese di 28 anni, residente a Magenta, e due cittadini italiani, un 26enne di Cuggiono e un 22enne di Turbigo, tutti risultati con precedenti penali a seguito delle successive verifiche.

La perquisizione dell’autovettura ha portato alla luce ben 140 dosi di cocaina, per un totale di 60 grammi, contenute in un sacchetto e già pronte per essere smerciate. Le successive perquisizioni nelle abitazioni dei tre hanno permesso di rinvenire 15mila euro in contanti (12mila euro nell’abitazione del residente a Cuggiono e 2.600 nella casa del cittadino albanese di Magenta). I tre sono stati dunque arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, affronteranno oggi il giudizio per direttissima.