Repulisti antidroga. Baby spacciatore davanti al Tecnico. E poi anche tre adulti

Un minorenne fuori dall’Istituto Cossa, un trentenne del Gambia in un bar di via San Paolo e altre due persone, un sessantaquattrenne pavese e cinquantaduenne del Gambia, in un altro locale di via Bricchetti. In tutto quattro arrestati dalla polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in tre distinti episodi. Il primo, che risale a venerdì, è stato reso noto solo ieri dalla Questura. Erano circa le 8.30 quando una pattuglia della Volante, transitando tra piazza Emanuele Filiberto e piazza Morosi, vicino all’Istituto tecnico Cossa di viale Necchi, notava un gruppetto di una quindicina di ragazzi, minorenni all’apparenza tra i 15 e i 16 anni, maneggiare contanti. I poliziotti si sono quindi soffermati per osservare a distanza e in breve hanno assistito alla cessione di droga in cambio di soldi, intervenendo nell’immediatezza. Lo spacciatore, alla vista degli agenti, si è messo a correre in via Gilardelli e ha attraversato a piedi il trafficato viale Bligny, rischiando di essere investito, nonché il ponte sul Naviglio, venendo però bloccato in via Tasso. Trovato in possesso di cinque pezzetti di hashish, per un peso complessivo di 18,46 grammi, è stato arrestato sia per la droga sia per resistenza a pubblico ufficiale, visto il pericoloso tentativo di fuga.

Gli altri tre arresti sono invece stati effettuati dalla polizia di Stato nell’ambito di due diversi controlli in bar notoriamente frequentati da pregiudicati. Erano circa le 18 di lunedì quando gli agenti della Volante hanno proceduto a un controllo in un bar di via Bricchetti, dietro la stazione. Appena entrati hanno notato un individuo precipitarsi verso il bagno, nel tentativo di liberarsi di alcuni contenitori gettandoli nel water e tirando l’acqua, ma senza riuscire completamente nel proprio intento: i poliziotti hanno recuperato quasi tre grammi di cocaina, una decina di grammi di eroina e alcune decine di grammi di hashish. Il cinquantaduenne del Gambia è stato arrestato insieme a un pavese di 64 anni, controllato nello stesso bar e trovato in possesso di circa 20 grammi di marijuana e una decina di hashish.

Poco dopo le 23 di lunedì, un ulteriore controllo in un altro bar, in via San Paolo, ha portato all’arresto di un trentenne del Gambia: consegnata spontaneamente una dose di hashish, nella successiva perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di circa mezzo etto di droga.